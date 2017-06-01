En hırçını Okay Yokuşlu

Trabzonspor formasıyla bu sezon 10 sarı kart gören Okay Yokuşlu, takımın en hırçın futbolcusu oldu. Tecrübeli ön libero cezası nedeni ile 2 maçta forma giyemedi. Okay'ı 8 sarı kartla Onazi, Bero ve Uğur izledi. Uğur, N'Doye, Aytaç ve Yusuf Erdoğan kırmızı kart gören isimler oldu.