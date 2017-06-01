 En hırçını Okay Yokuşlu – Fotomaç – 01 Haziran 2017
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    01 Haziran 2017, Perşembe
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    En hırçını Okay Yokuşlu

    En hırçını Okay Yokuşlu
    Trabzonspor formasıyla bu sezon 10 sarı kart gören Okay Yokuşlu, takımın en hırçın futbolcusu oldu. Tecrübeli ön libero cezası nedeni ile 2 maçta forma giyemedi. Okay'ı 8 sarı kartla Onazi, Bero ve Uğur izledi. Uğur, N'Doye, Aytaç ve Yusuf Erdoğan kırmızı kart gören isimler oldu.
    1. 01 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:54
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