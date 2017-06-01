 6 yılın en iyisi – Fotomaç – 01 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Haziran 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    6 yılın en iyisi

    6 yılın en iyisi
    Fırtına bu sezon deplasmanda son yıllardaki en iyi performansını sergiledi. Dış sahada 28 puan toplayan Trabzon, son 6 sezondaki en iyi deplasman performansına ulaştı. Karadeniz ekibi, en başarılı olduğu 2010-2011'de 42 puan toplamıştı
    1. 01 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:51
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    6 yılın en iyisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.