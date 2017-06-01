6 yılın en iyisi

Fırtına bu sezon deplasmanda son yıllardaki en iyi performansını sergiledi. Dış sahada 28 puan toplayan Trabzon, son 6 sezondaki en iyi deplasman performansına ulaştı. Karadeniz ekibi, en başarılı olduğu 2010-2011'de 42 puan toplamıştı