 18 gol ve 16 asistle ayrıldı – Fotomaç – 01 Haziran 2017
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    01 Haziran 2017, Perşembe
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    18 gol ve 16 asistle ayrıldı

    18 gol ve 16 asistle ayrıldı
    Devre arasında izinsiz transfer görüşmeleri yaptığı için kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici'nin sözleşmesi dün bitti ve yollar ayrıldı. 18 Ağustos 2014'te gelen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, Trabzonspor formasıyla çıktığı 83 maçta 18 gol ve 16 asistlik performans sergiledi.
    1. 01 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:53
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