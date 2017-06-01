 13 yıl sonra ilk – Fotomaç – 01 Haziran 2017
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    01 Haziran 2017, Perşembe
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    13 yıl sonra ilk

    13 yıl sonra ilk
    F.Bahçe beraberliği ile ligi 5. sırada bitirme şansını kaçıran bordo- mavililer, 13 yıl sonra üst üste 2 sezon Avrupa kupalarında yer alamayacak. Son olarak 2000-01, 2001-02 ve 2002-03'te üst üste 3 dönem Avrupa'da yer alamayan Trabzonspor, 2016- 2017'nin ardından gelecek sezon da Avrupa kupalarında mücadele edemeyecek.
    1. 01 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:52
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