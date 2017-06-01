13 yıl sonra ilk

F.Bahçe beraberliği ile ligi 5. sırada bitirme şansını kaçıran bordo- mavililer, 13 yıl sonra üst üste 2 sezon Avrupa kupalarında yer alamayacak. Son olarak 2000-01, 2001-02 ve 2002-03'te üst üste 3 dönem Avrupa'da yer alamayan Trabzonspor, 2016- 2017'nin ardından gelecek sezon da Avrupa kupalarında mücadele edemeyecek.