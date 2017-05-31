Trabzonspor'da golcüler etkisiz kaldı

33'üncü hafta itibariyle 12'nci sırada yer aldığı 2015-16 sezonunda 40 gol atan bordo mavililer, bu sezon aynı hafta itibariyle 51 puanla 6'ncı sırada yer aldı, 38 gol kaydetti. Sıralamada daha başarılı olmasına rağmen gol yollarında etkisiz kaldı. Trabzonspor ayrıca Adanaspor, Gaziantepspor, Bursaspor, Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor ve Gençlerbirliği ile birlikte en az gol atan takımlardan biri oldu.

GOLCÜLER ETKİSİZ KALDI

Bordo mavili takımda forvet oyuncusu Dame N'Doye'un yanı sıra devre arasında transfer edilen Hugo Rodallega da gol sorununu çözemedi. N'Doye ligde 26 maçta 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 5 maçta 3 gol kaydetti. Büyük umutlarla transfer edilen Rodallega da beklentilere karşılık veremedi. Bordo mavililerde 14 maçta forma giyen 31 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu 5 gole imza attı. N'doye 6, Rodallega ise son 3 maçında gol atma başarısı gösteremedi.

LİGDE EN GOLCÜ SAVUNMADAN

Trabzonspor'da ligde en çok gol atan isim savunma oyuncusu Uğur Demirok oldu. 27 maçta 6 gol kaydeden 28 yaşındaki Uğur'u 5'er golle N'Doye ile Rodallega takip etti. Bordo mavililerin genç oyuncuları Yusuf Yazıcı ile Yusuf Erdoğan da 4'er golle ligde takımlarına gol yollarında en çok katkı sağlayan isimler arasında yer aldı.

BURSASPOR MAÇINA EKSİK KADRO

Trabzonspor'da ligin son haftasında Bursaspor ile oynanacak karşılaşmada Teknik Direktör Ersun Yanal eksiklikler nedeniyle kadroda zorunlu değişikliğe gidecek. Bordo mavililerde ikinci yarıda oynanan maçların tamamında forma giyen Olcay Şahan ile son haftalarda kendine şans bulan Matus Bero'nun kart cezası bulunuyor. Fenerbahçe maçında sol kasığındaki sakatlığı nükseden Okay Yokuşlu'nun oynamasının zor olduğu, aynı maçta sakatlanan Onur'un da durumunun iyiye gittiği ancak oynayıp oynamayacağıyla ilgili kararın maç günü netleşeceği öğrenildi. Bordo mavililerde fazla forma şansı bulamayan Luis Ibanez'in de ülkesine gittiği belirtili.

PERSONELE MAAŞ ÖDEME SIKINTISI

Maddi anlamda zor bir süreçten geçen Trabzonspor'da personel maaşlarının 2 aydır ödenmediği öğrenildi. Bordo mavili yönetimin sezon başında söz verildiği gibi futbolcuların maaş ile primlerini aksatmadığı ve ödemelerin zamanında yapıldığı ancak personel tarafında maaşlarda uzun süreli gecikmeler yaşandığı kaydedildi. Geçtiğimiz günlerde yapılan 39'uncu Divan Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda Trabzonspor Denetleme Kurulu, kulübün net borcunu 674 milyon lira olarak açıklamış, UEFA Mali Fair Play Kriterleri kapsamında ise bir sorunun yaşanmadığı belirtilmişti.