Trabzonspor taktik çalıştı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in son haftasında sahasında oynayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarına saat 11.00’de yaptığı antrenmanla devam etti.
- 31 Mayıs 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:34
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EuroLeague'den Fikret Orman'a yanıt
Toplam 4
Yorum
gfb bence fıkocan haklı tamam kupayı aldık ama gelır nerde hacılar,verdıklerı teneke bır kupa,okadar sponsor ve yayın gelerını ne yapıyorlar
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EuroLeague'den Fikret Orman'a yanıt
Toplam 4
Yorum
Gerçek Yani sozun kisasi parasi olan dudugu çalar...
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Enes Ünal, İspanya yolcusu
Toplam 22
Yorum
Fenerbahçe Milli takımda da artık ilk 11 oynatılmaya başlansa güzel olacak. Cenk ve Burak tan iyidir.
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