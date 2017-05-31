 Okay’da sorun var Onur da belirsiz – Fotomaç – 31 Mayıs 2017
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    31 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Okay’da sorun var Onur da belirsiz

    Okay’da sorun var Onur da belirsiz

    Trabzonspor'da Bursaspor maçı öncesi sakatlardan kötü haber var.

    F.Bahçe derbisinde kasığındaki sakatlık nükseden Okay'ın tedavisine devam ediliyor. Genç yıldızın Bursaspor maçında forma giyme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi. Yine F.Bahçe derbisinde sakatlanan Onur'un sağ baldırındaki yarasının büyük oranda iyileştiği ancak yine de riske edilmeyeceği dile getirildi.
    1. 31 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:52
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