Okay’da sorun var Onur da belirsiz

Trabzonspor'da Bursaspor maçı öncesi sakatlardan kötü haber var.

F.Bahçe derbisinde kasığındaki sakatlık nükseden Okay'ın tedavisine devam ediliyor. Genç yıldızın Bursaspor maçında forma giyme ihtimalinin düşük olduğu belirtildi. Yine F.Bahçe derbisinde sakatlanan Onur'un sağ baldırındaki yarasının büyük oranda iyileştiği ancak yine de riske edilmeyeceği dile getirildi.