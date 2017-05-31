 Bursaspor maçı biletleri 20 TL – Fotomaç – 31 Mayıs 2017
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    31 Mayıs 2017, Çarşamba
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    Bursaspor maçı biletleri 20 TL

    Bursaspor maçı biletleri 20 TL
    Karadeniz ekibi, Bursaspor ile evinde oynayacağı maçın biletlerini satışa sundu. 3 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle: Kale arkaları (güneykuzey) 20 TL, doğu-batı üst 40 TL, batı alt 100 TL, VIP silver 150 TL, VIP gold 200 TL, VIP platinum 250 TL.
    1. 31 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:27
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