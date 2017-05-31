Aidoo için çılgın rakam!

İsveç basını, Fırtına'nın Hammarby takımında forma giyen Ganalı stoper Joseph Aidoo için 4 milyon euro önerdiği duyurdu.

21 yaşındaki savunmacının uzun zamandır Trabzonspor tarafından takip edildiğinin vurgulandığı haberde bordo-mavili kulübün menajerler aracılığıyla teklif yaptığı ve cevap beklediği vurgulandı. Ancak Trabzonsporlu yöneticiler, bu sezon 11 maçta forma giyen Aidoo için böyle bir teklif yapılmadığını, bu rakamların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Fırtına'nın Aidoo'yu çok daha uygun bir ücret karşılığında kadrosuna katmak için çalışma yapması bekleniyor. 1.80 boyundaki stoper sürati ile dikkat çekiyor.