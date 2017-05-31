 Aidoo için çılgın rakam! – Fotomaç – 31 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Mayıs 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Aidoo için çılgın rakam!

    Aidoo için çılgın rakam!

    İsveç basını, Fırtına'nın Hammarby takımında forma giyen Ganalı stoper için 4 milyon euro önerdiği duyurdu.

    21 yaşındaki savunmacının uzun zamandır Trabzonspor tarafından takip edildiğinin vurgulandığı haberde bordo-mavili kulübün menajerler aracılığıyla teklif yaptığı ve cevap beklediği vurgulandı. Ancak Trabzonsporlu yöneticiler, bu sezon 11 maçta forma giyen Aidoo için böyle bir teklif yapılmadığını, bu rakamların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Fırtına'nın Aidoo'yu çok daha uygun bir ücret karşılığında kadrosuna katmak için çalışma yapması bekleniyor. 1.80 boyundaki stoper sürati ile dikkat çekiyor.
    1. 31 Mayıs 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aidoo için çılgın rakam! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.