 Waris piyangosu! – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    Waris piyangosu!

    Waris piyangosu!

    'a piyangosu vurabilir...

    Ganalı oyuncu, iki sezon önce 4.5 milyon euro'ya 'e satılmıştı. Bordeaux'nun 25 yaşındaki oyuncuya talip olduğu ve 5 milyon euro'yu gözden çıkardığı bildirildi. Küme düşen Lorient, Waris'i 4.5 milyon euro'nun üstünde bir rakama satarsa, anlaşmaya göre elde edeceği karın yüzde 15'ini bordo-mavili kulübe ödeyecek. Waris bu sezon 11 gol, 4 asiste imza attı.
    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:16
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