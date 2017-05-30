 Trabzonspor eksik çalıştı – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    Trabzonspor eksik çalıştı

    Trabzonspor eksik çalıştı

    Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in son haftasında oynayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını saat 11.00’de yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenmanda ısınmanın ardından dar alanda taktiksel oyun oynandı. Antrenmana, ülkesine giden Luis Ibanez, kart cezalısı olduğu için izin verilen Olcay Şahan ile Matus Bero, sakatlıkları bulunan Onur Recep Kıvrak ile Okay Yokuşlu'nun yanı sıra hasta olan Yusuf Erdoğan katılmadı.

    Bordo mavililer yarın aynı saatte yapacağı çalışmalarla Bursaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:59
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