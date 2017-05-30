Trabzonspor eksik çalıştı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in son haftasında oynayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını saat 11.00’de yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenmanda ısınmanın ardından dar alanda taktiksel oyun oynandı. Antrenmana, ülkesine giden Luis Ibanez, kart cezalısı olduğu için izin verilen Olcay Şahan ile Matus Bero, sakatlıkları bulunan Onur Recep Kıvrak ile Okay Yokuşlu'nun yanı sıra hasta olan Yusuf Erdoğan katılmadı.
Bordo mavililer yarın aynı saatte yapacağı çalışmalarla Bursaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
- 30 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 13:59
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Şenol Güneş kendisi açıkladı: Ayrılacak mı?
Toplam 34
Yorum
Gökhan fatih kım kı kacıcak ya . Adamı td yaptımnız
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Avrupa Kartal’ı konuşuyor
Toplam 8
Yorum
neoplan bjk nin bir yıldızı cenk korayın hile hurdalarıyla takıldı. BJk hala iki yıldızlı.
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Şenol Güneş kendisi açıkladı: Ayrılacak mı?
Toplam 34
Yorum
neoplan bjk nin bir yıldızı cenk korayın hile hurdalarıyla takıldı. BJk hala iki yıldızlı.
Trabzonspor eksik çalıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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