Start 27 Haziran’da
Trabzonspor'da yeni sezonun kamp programı belli oldu. Buna göre bordo-mavili takım 27 Haziran'da Trabzon'da toplanacak.
KAMP 3 TEMMUZ'DA
Budapeşte'de yapılacak ilk yurt dışı kampının ise 3 Temmuz'da başlaması bekleniyor. İkinci kampın ise geçen yıl olduğu gibi Slovakya'nın Samorin kasabasında olacağı bildirildi. Bu kampın rezervasyonunun geçen yıl yapıldığı ve hazırlık maçlarının dahi planlandığı ve bir değişiklik olmadığı ifade edildi.
- 30 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 23:10
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Yeni formalar uğurlu geldi
Toplam 18
Yorum
Ultra42 6 maç var en az hakemlerce katledilen. Ve şereften bahsedip şampiyonluk kutlayan en az 10 maç hediye edilen bjk
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Yeni formalar uğurlu geldi
Toplam 18
Yorum
ahahah kendinizi kandırın helal süper devam :D :D :D :D :D :D
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Porto'dan Beşiktaş'a 3 gün süre
Toplam 3
Yorum
boşver 10 milyon ağaçtamı yetişiyor boşverin almayın gelecek sezon bonservisini alıp kendi gelsin.
Start 27 Haziran’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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