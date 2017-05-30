 Start 27 Haziran’da – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    Start 27 Haziran’da

    Start 27 Haziran’da

    'da yeni sezonun kamp programı belli oldu. Buna göre bordo-mavili takım 27 Haziran'da Trabzon'da toplanacak.

    Rutin sağlık kontrollerinden geçecek olan futbolcular daha sonra ilk yurt dışı kampı için Macaristan'a gidecek. İkinci kamp ise Slovakya'da gerçekleştirilecek.

    KAMP 3 TEMMUZ'DA
    Budapeşte'de yapılacak ilk yurt dışı kampının ise 3 Temmuz'da başlaması bekleniyor. İkinci kampın ise geçen yıl olduğu gibi Slovakya'nın Samorin kasabasında olacağı bildirildi. Bu kampın rezervasyonunun geçen yıl yapıldığı ve hazırlık maçlarının dahi planlandığı ve bir değişiklik olmadığı ifade edildi.
    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:10
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