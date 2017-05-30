 Serdar: Hayırlı ise olsun! – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    Serdar: Hayırlı ise olsun!

    Serdar: Hayırlı ise olsun!

    'un istediği , transferiyle ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

    Ajansspor'a açıklama yapan tecrübeli stoper, "Henüz kesin bir anlaşma yok. Spartak Moskova'yla 1 yıl daha sözleşmem var" dedi. Serdar, kulüpler anlaşırsa 'a gelip gelmeyeceği konusunda ise, "Ne olacağını kimse bilemez. Şimdi konuşmak için erken. Her şeyin hayırlısını diliyorum" ifadesini kullandı.
    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:04
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