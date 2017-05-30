 Savunmaya iki Bulgar!.. – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    Savunmaya iki Bulgar!..

    Savunmaya iki Bulgar!..
    Bulgaristan'nın 'topsport.bg' adlı internet sitesi, ile Kasımpaşa kurmaylarının dün oynanan CSKA Sofia-Levski Sofia maçında, CSKA'nın defansında yer alan Bozidar Chorbadzhiyski ve Anton Nedyalkov'u izlediğini iddia etti. 24 yaşındaki Nedyalkov, sol bek. Önde de oynayabiliyor 21 yaşındaki Bozhidar ise stoper. İki oyuncu da Bulgar Milli Takımı'nda forma giyiyor.
    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:21
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