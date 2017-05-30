 O avukatın görevine son verildi – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    O avukatın görevine son verildi

    O avukatın görevine son verildi

    Trabzonspor Yönetim Kurulu'nun kupalara haciz olayından sorumlu tutulan Avukat Anıl Gürsoy Artan’ın görevine son verdiği, görevden almaların devam edeceği bildirildi.

    Trabzonspor'da şampiyonluk kupalarına haciz getirilmesinin ardından harekete geçen yönetimin kulüp avukatı Anıl Gürsoy Artan'la yollarını ayırdığı, kulübün müzesinden sorumlu Hakan Başağa'nın da görevine de son verileceği öğrenildi. Başkan Muharrem Usta'nın, "Olayda sorumluları ve göz yumanları affetmem, karşılığı olacak" sözlerinin ardından bu şekilde bir yaptırım uygulandığı belirtildi.

    BORÇ YAPILANDIRILDI
    Bu arada Mbia, Onazi ve Medjani'nin transferlerinden doğan menajerlik ücretlerinin ödenmediği gerekçesiyle 6 şampiyonluk kupasına konulan haciz kararının yapılan itirazlar sonucu kaldırılmasının ardından, bordo mavili kulübün yetkililerinin söz konusu borcu da yapılandırdığı ve bu sorunun da çözüme kavuşturulduğu ifade edildi.

    OKAY'DAN KÖTÜ HABER
    Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynadığı maçın ikinci yarısına devam edemeyen Okay Yokuşlu'nun sol kasığındaki sakatlığın nüksettiği, tedavisine başlanan orta saha oyuncusunun sezonun son haftasındaki Bursaspor karşılaşmasında forma giymesinin de zor olduğu belirtildi. Aynı maçta Emenike ile girdiği pozisyonda sakatlanan kaleci Onur Recep Kıvrak'ın ise durumunun iyi olduğu bildirildi.

    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:52
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