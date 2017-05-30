O avukatın görevine son verildi
Trabzonspor Yönetim Kurulu'nun kupalara haciz olayından sorumlu tutulan Avukat Anıl Gürsoy Artan’ın görevine son verdiği, görevden almaların devam edeceği bildirildi.
Trabzonspor'da şampiyonluk kupalarına haciz getirilmesinin ardından harekete geçen yönetimin kulüp avukatı Anıl Gürsoy Artan'la yollarını ayırdığı, kulübün müzesinden sorumlu Hakan Başağa'nın da görevine de son verileceği öğrenildi. Başkan Muharrem Usta'nın, "Olayda sorumluları ve göz yumanları affetmem, karşılığı olacak" sözlerinin ardından bu şekilde bir yaptırım uygulandığı belirtildi.
BORÇ YAPILANDIRILDI
Bu arada Mbia, Onazi ve Medjani'nin transferlerinden doğan menajerlik ücretlerinin ödenmediği gerekçesiyle 6 şampiyonluk kupasına konulan haciz kararının yapılan itirazlar sonucu kaldırılmasının ardından, bordo mavili kulübün yetkililerinin söz konusu borcu da yapılandırdığı ve bu sorunun da çözüme kavuşturulduğu ifade edildi.
OKAY'DAN KÖTÜ HABER
Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynadığı maçın ikinci yarısına devam edemeyen Okay Yokuşlu'nun sol kasığındaki sakatlığın nüksettiği, tedavisine başlanan orta saha oyuncusunun sezonun son haftasındaki Bursaspor karşılaşmasında forma giymesinin de zor olduğu belirtildi. Aynı maçta Emenike ile girdiği pozisyonda sakatlanan kaleci Onur Recep Kıvrak'ın ise durumunun iyi olduğu bildirildi.
- 30 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 12:52
-
Süper Lig’in kralı Love
Toplam 5
Yorum
sermiyan Bu adamı Fenerbahçe döneminde Zico ne kadar istemişti.Ama Aziz Yıldırım denen adam böyle kaliteli oyuncuları transfer edermi etmedi zaten
-
Fikret Orman 'Lens transferini' açıkladı
Toplam 9
Yorum
Özgür Bence gerek yok fenerde göbek bile bağladı
-
Orman'dan Advocaat'a 'Mehmet Ekici' cevabı
Toplam 4
Yorum
GFB Cümle alem biliyor ne dolaplar çevirdiğini ve senden kimse dürüstlükte beklemiyor ben bozdum bu transferi diye.Karakterin müsait olunca bunl
O avukatın görevine son verildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.