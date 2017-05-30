 Kaddouri düştü! – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    düştü!

    Kaddouri düştü!

    İtalya'da küme düşen son takım oldu.

    , son hafta deplasmanda daha önce düşmesi kesinleşen Palermo'ya 2-1 yenilince, aynı akıbete uğradı. Bu sonuçla devre arası 'a imza atıp daha sonra Empoli'ye gitmeyi tercih eden Omar El de küme düştü. Faslı oyuncunun durumu, 'eden, bulur' atasözünü hatırlattı.
    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:01
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