 Enişteden bir şey görmedik! – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    Enişteden bir şey görmedik!

    Enişteden bir şey görmedik!
    Yönetici , üst üste 2. kez şampiyon olan 'ın Yıldırım Demirören'in TFF Başkanı olmasından istifade ettiğini söyledi. Radyospor'a konuşan Saral, "TFF Başkanı Beşiktaşlı, Beşiktaş şampiyon. Başakşehir Başkanı Gümüşdağ Kulüpler Birliği Başkanı, Başakşehir 2'nci. Yani bazı şeyler arıyoruz. (Gülerek...) Demirören'in hanımı Oflu'dur ama biz daha enişteden bir şey göremedik" diye konuştu.
    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:01
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