 'En iyi Bero bu değil' – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    'En iyi Bero bu değil'

    'En iyi Bero bu değil'
    F.Bahçe karşısında attığı golle 1 puanı getiren Matus Bero, Slovak Futbol Federasyonu'nun sitesine konuştu. Bero, "Attığım gol için mutluyum ama en iyi performansım bu diyemem. İlk yarıda çok az şans yakaladık. İkinci yarıda daha iyiydik. F.Bahçe'den deplasmanda alınan puan yine de iyidir" dedi.
    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:07
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