 En hırçın Yokuşlu – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    En hırçın Yokuşlu

    En hırçın Yokuşlu
    formasıyla bu sezon 10 sarı kart gören , bordo-mavili takımın en hırçın futbolcusu oldu. Tecrübeli ön libero cezası nedeniyle 2 maçta forma giyemedi. Okay'ı 8 sarı kartla Onazi, Bero ve Uğur izledi. Uğur, N'Doye, Aytaç ve Yusuf Erdoğan ise kırmızı kart gören isimler oldular.
    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:08
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