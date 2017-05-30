Choupo bombası
Bordo-mavililer, Schalke 04 ile sözleşmesi bitecek olan Choupo-Moting konusunda büyük mesafe kat etti. 28 yaşındaki Kamerunlu, forvet de oynayabiliyor.
30 MAÇTA 3 GOL VE 8 ASİST
Bu sezon Schalke 04 ile 30 maça çıkan Choupo-Moting 3 gol atarken, 8 de asist gerçekleştirdi. Başarılı oyuncunun, scout ekibi tarafından uzun bir süredir takip edildiği belirlenirken, birçok bölgede oynayabiliyor olmasının takımdaki rekabetin artması açısından önemli olduğuna karar verildiği öğrenildi. Piyasa değeri 8 milyon euro olan Choupo'ya Trabzon'un yıllık 1.5 milyon euro teklif edeceği de bildirildi.
Yunus Emre SEL
- 30 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 00:38
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Yeni formalar uğurlu geldi
Toplam 18
Yorum
Ultra42 6 maç var en az hakemlerce katledilen. Ve şereften bahsedip şampiyonluk kutlayan en az 10 maç hediye edilen bjk
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Yeni formalar uğurlu geldi
Toplam 18
Yorum
ahahah kendinizi kandırın helal süper devam :D :D :D :D :D :D
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Porto'dan Beşiktaş'a 3 gün süre
Toplam 3
Yorum
boşver 10 milyon ağaçtamı yetişiyor boşverin almayın gelecek sezon bonservisini alıp kendi gelsin.
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