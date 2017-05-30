 Choupo bombası – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Mayıs 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Choupo bombası

    Choupo bombası

    Bordo-mavililer, ile sözleşmesi bitecek olan Choupo-Moting konusunda büyük mesafe kat etti. 28 yaşındaki Kamerunlu, forvet de oynayabiliyor.

    Süper Lig'de beklentisi kalmayan transfer çalışmalarına odaklandı. Ana ilkesi çok fazla bonservis bedeli ödememek olan bordo-mavili kurmaylar, Schalke 04 ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Eric Maxim Choupo-Moting'i gündemine aldı. 28 yaşındaki oyuncu kanat ve forvet oynayabiliyor. Menajeriyle yapılan görüşmelerde Kamerunlu futbolcunun Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı öğrenildi. Bu transfere bonservis bedeli ödemeyecek olan yönetim elini çabuk tutarak işi bitirmeye çalışıyor.

    30 MAÇTA 3 GOL VE 8 ASİST
    Bu sezon ile 30 maça çıkan Choupo-Moting 3 gol atarken, 8 de asist gerçekleştirdi. Başarılı oyuncunun, scout ekibi tarafından uzun bir süredir takip edildiği belirlenirken, birçok bölgede oynayabiliyor olmasının takımdaki rekabetin artması açısından önemli olduğuna karar verildiği öğrenildi. Piyasa değeri 8 milyon euro olan Choupo'ya Trabzon'un yıllık 1.5 milyon euro teklif edeceği de bildirildi.


    Yunus Emre SEL
    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Choupo bombası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.