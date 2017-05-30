81 ilde kutlayacağız
Başkan Usta, camiadan sabır istedi, “Emin olun ve güvenin ki; Şampiyonluğun 81 ilde de özlemle ve coşkuyla kutlanacağını hep beraber göreceğiz. Zaman, sadece zaman” dedi.
HACİZ KALDIRILDI
Bu arada yönetim, Medjani, Onazi ve Mbia transferlerinden doğan ücretinin ödenmediği gerekçesiyle menajer Mazlum Ali Bilican'ın 6 şampiyonluk kupasına koydurduğu haciz kararını kaldırdı. İcra Dairesi'ne yapılan itirazda, kupaların kulüp derneğine, hacze konu borcun ise Sportif AŞ'ye ait olduğu belgelenince kupalara konulan haciz kaldırıldı.
KUPALAR MÜZEDE KALACAK
Haciz kararının kaldırılması ile sıkıntı aşıldı. Trabzonspor'un kazandığı 6 şampiyonluk kupası ait olduğu müzede sergilenmeye devam edilecek. Başkan Muharrem Usta, bu duruma sebep olanla kim varsa hesap sorulacağını açıklamıştı.
- 30 Mayıs 2017, Salı
- Güncelleme: 01:18
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Yeni formalar uğurlu geldi
Toplam 18
Yorum
Ultra42 6 maç var en az hakemlerce katledilen. Ve şereften bahsedip şampiyonluk kutlayan en az 10 maç hediye edilen bjk
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Yeni formalar uğurlu geldi
Toplam 18
Yorum
ahahah kendinizi kandırın helal süper devam :D :D :D :D :D :D
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Porto'dan Beşiktaş'a 3 gün süre
Toplam 3
Yorum
boşver 10 milyon ağaçtamı yetişiyor boşverin almayın gelecek sezon bonservisini alıp kendi gelsin.
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