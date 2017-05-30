 81 ilde kutlayacağız – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
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    30 Mayıs 2017, Salı
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    81 ilde kutlayacağız

    81 ilde kutlayacağız

    Başkan Usta, camiadan sabır istedi, “Emin olun ve güvenin ki; Şampiyonluğun 81 ilde de özlemle ve coşkuyla kutlanacağını hep beraber göreceğiz. Zaman, sadece zaman” dedi.

    Başkan , Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlarken, bordo-mavili camiadan ise zaman istedi. Sosyal medya hesabından Trabzon'da kutlama yapılmayan bir anın fotoğrafını paylaşan Usta, "Emin olun ve güvenin ki; Şampiyonluğun 81 ilde de özlemle ve coşkuyla kutlanacağını hep beraber göreceğiz. Zaman, sadece zaman" diye yazdı. Başkan'ın paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

    HACİZ KALDIRILDI
    Bu arada yönetim, Medjani, Onazi ve Mbia transferlerinden doğan ücretinin ödenmediği gerekçesiyle menajer Mazlum Ali Bilican'ın 6 şampiyonluk kupasına koydurduğu haciz kararını kaldırdı. İcra Dairesi'ne yapılan itirazda, kupaların kulüp derneğine, hacze konu borcun ise Sportif 'ye ait olduğu belgelenince kupalara konulan haciz kaldırıldı.

    KUPALAR MÜZEDE KALACAK
    Haciz kararının kaldırılması ile sıkıntı aşıldı. Trabzonspor'un kazandığı 6 şampiyonluk kupası ait olduğu müzede sergilenmeye devam edilecek. Başkan Muharrem Usta, bu duruma sebep olanla kim varsa hesap sorulacağını açıklamıştı.
    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:18
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