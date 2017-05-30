5 futbolcu kulüp arıyor

Yeni sezonda takımda düşünülmeyen isimler büyük oranda netleşti. Forma şansı bulmakta zorlanan Ibanez, Aytaç, Yusuf Erdoğan, Zeki ve Mustafa Akbaş, teknik heyetin de onayıyla kulüp aramaya başladı. Ersun Yanal, ayrılmak isteyen her oyuncuya kolaylık sağlanmasını isterken, yönetime, "Bizimle olmak istemeyeni biz hiç düşünmeyelim" dediği bildirildi.