 5 futbolcu kulüp arıyor – Fotomaç – 30 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Mayıs 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    5 futbolcu kulüp arıyor

    5 futbolcu kulüp arıyor
    Yeni sezonda takımda düşünülmeyen isimler büyük oranda netleşti. Forma şansı bulmakta zorlanan Ibanez, Aytaç, Yusuf Erdoğan, Zeki ve Mustafa Akbaş, teknik heyetin de onayıyla kulüp aramaya başladı. Ersun Yanal, ayrılmak isteyen her oyuncuya kolaylık sağlanmasını isterken, yönetime, "Bizimle olmak istemeyeni biz hiç düşünmeyelim" dediği bildirildi.
    1. 30 Mayıs 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:09
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    5 futbolcu kulüp arıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.