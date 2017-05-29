Visca, Fırtına'ya!

Fenerbahçe derbisi sonrası İstanbul’da kalan 24 yaşındaki orta saha, Başakşehir ile masaya oturacak Trabzonspor da Yusuf +1 milyon euro’ya 27 yaşındaki Boşnak sağ kanadı alacak.

Trabzonspor ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunmasına rağmen ipleri kopartma noktasına gelen Yusuf Erdoğan'ın Başakşehir'e transfer olma ihtimali oldukça yüksek. F.Bahçe derbisinin ardından İstanbul'da kalan genç oyuncunun menajeri ile bir görüşme yaparak kararını vereceği öğrenildi. Bu arada bordo-mavili kulüp de Başakşehir'in resmen Yusuf Erdoğan'a talip olması durumunda Edin Visca takasını önerecek. Erdoğan'ın karşılığında Visca'yı almak için 1 milyon euro bonservis bedeli de teklif etmeye hazırlanan yönetimin bu transferi gerçekleştirmek için oldukça ısrarcı olması bekleniyor. İstanbul ekibi ile şu ana kadar 216 maça çıkıp, 53 gol atan ve 53 de asist yapan Visca'nın kulübü ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Bosna Hersek Milli Takımı ile de 30 karşılaşmaya çıkıp rakip fileleri 3 kez sarsan 1.72 boyundaki futbolcu, tam bir istikrar abidesi durumunda. Her sezon neredeyde tüm maçlarda forma giyen Visca, bu dönem şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir'de 32 lig karşılaşmasında 8 gol attı, 9 da asist yaparak 17 gole direkt katkıda bulundu



BAŞAKŞEHİR'İN TARİHİNE GEÇTİ

216 kez sahaya çıktığı Başakşehir'in 'En çok forma giyen yabancı oyuncusu' olan Visca, 53 golle de yine 'takımının en skorer' ismi olarak tarihe geçti.