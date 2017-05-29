Visca, Fırtına'ya!
Fenerbahçe derbisi sonrası İstanbul’da kalan 24 yaşındaki orta saha, Başakşehir ile masaya oturacak Trabzonspor da Yusuf +1 milyon euro’ya 27 yaşındaki Boşnak sağ kanadı alacak.
BAŞAKŞEHİR'İN TARİHİNE GEÇTİ
216 kez sahaya çıktığı Başakşehir'in 'En çok forma giyen yabancı oyuncusu' olan Visca, 53 golle de yine 'takımının en skorer' ismi olarak tarihe geçti.
- 29 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:25
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''Kalitemiz bu''
Toplam 44
Yorum
StArLoRd Bana göre oyuncular hocayı sattı senin söyleminden anca bu çıkar ki görünende o zannedersem hocanın sucu yokmu elbette var ama futbolcuların daha fazla var
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Trabzonspor’da Avrupa üzüntüsü
Toplam 5
Yorum
ne büyüksün Trabzonsporu kaale alıp buraya yorum yazma gereği duyduğuna göre sıradan bir anadolu klübünden fazlası olsa gerek.
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F.Bahçe bayrağına çirkin saldırı!
Toplam 8
Yorum
aasdasd1907 kaşınmayın yoksa seneye geliriz yeni stadınızıda basarız.....Sefa reis çarşıyı nasıl kovaladın Anlatsana kardeşlerineeeee!!! :))
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