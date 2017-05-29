Trabzonspor'un en hırçını Okay Yokuşlu
Trabzonspor formasıyla bu sezon 10 sarı kart gören Okay Yokuşlu, bordo-mavili takımın en hırçın futbolcusu olarak dikkat çekti.
Bordo-mavililerde 4 oyuncu ise kırmızı kart gördü. Uğur Demirok, N'Doye, Aytaç Kara ve Yusuf Erdoğan, Karadeniz ekibinde kırmızı kart gören isimler oldu. Bordo-mavililerde 16 futbolcu toplam 86 sarı kart gördü.
Fenerbahçe maçında gördükleri sarı kartlar nedeniyle Olcay Şahan ve Bero, ligin son haftasında oynanacak olan Bursaspor maçında forma giyemeyecekler.
- 29 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:25
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Şampiy15iktaş
Toplam 25
Yorum
Carpadiem O sene bu sene bundan sonra her sene sloganının yıl dönümü. Elde var 2
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F.Bahçe bayrağına çirkin saldırı!
Toplam 144
Yorum
ZZS FB 07 FUTBOLDA SÜRÜNDÜĞÜMÜZEDE NERDEN ÇIKARDIN KAFADAN KONTAK. BİZ BU HALİMİZLE BİLE SİZDEN PUAN ALIYORUZ. EN İYİ HALİMİZİDE SEN DÜŞÜN.
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Şampiy15iktaş
Toplam 25
Yorum
Köyiçi Sampiyon olduk yetmedi SARIKIZLARI 10'LAR KULUBUNE SOKTUK. Bitime 1 hafta kala Birine 16 puan digerine 13 :) AGLAYIN, ZEVKIN DORUGUNDAYIZ :)
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