Trabzonspor'a müjde!
Trabzonspor'un müzesinde bulunan 6 şampiyonluk kupasına konulan haciz kararının yapılan itiraz sonucu kaldırıldığı bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Trabzonspor Kulübünün, Trabzon İcra Dairesine yaptığı itirazda, şampiyonluk kupalarının Trabzonspor Kulübü Derneğine, hacze konu borcun ise Trabzonspor Sportif AŞ'ye ait olduğu belirtildi.
Manevi değeri bulunan kulüp kupalarının kulüp derneği ile camiaya mal olduğu, haciz yapılan adresin de derneğe ait olduğu ve bu kararın uygulanmasının mümkün olmadığı öne sürülerek, işlemin kaldırılması talep edildi.
Kulüp başkanı Muharrem Usta tarafından görevlendirilen avukatların müracaatı sonucu Trabzon İcra Dairesinde itirazın kabul edildiği ve haciz işleminin kaldırıldığı aktarıldı.
Trabzonspor'da kadroya katılan Stephane Mbia, Ogenyi Onazi ve Carl Medjani gibi oyuncuların menajerlik ücreti nedeniyle geçen hafta haciz işlemi yapılmıştı.
- 29 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:18
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Trabzonspor'a müjde!
Toplam 1
Yorum
... haciz koyduranların isimleri yokmu yazsanıza
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573 milyon TL kazandı
Toplam 35
Yorum
Eeeeee saydin mi 19u ? bence 71 dir O :)) hatta video hakem olsa BJK eksi 5 puan'da bitiridi ligi ... komikler :))) çok mu aciyor ?
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573 milyon TL kazandı
Toplam 35
Yorum
BJK'li Rezil futbol ve yönetiminizle siz hakediyordunuz ya sampiyonlugu... çok aldiniz öyle sampiyonluklar alistiniz tabi. Artik BJK VAR! akilli ol
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