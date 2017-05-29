Onur büyük bir tehlike atlatmış

Kaptan Onur, F.Bahçe derbisinin 14. dakikasında Emenike'nin bacağına basmasıyla ciddi bir sakatlık yaşadı. Maçın ilk yarısını güçlükle tamamlayan Onur, devre arasında ise yerini Esteban'a bırakmıştı. Onur'un yaşadığı sakatlığın boyutları dün daha net ortaya çıktı. Dizi tamamen şişen kaptan Onur'un baldırında ise çok ciddi bir yaralanma meydana geldi. Şişliğin inmesinin ardından MR çekilecek ve durum netleşecek.



Acımı tarif edemem

Onur Kıvrak, sakatlık anında büyük bir acı hissettiğini söyledi. Tecrübeli file bekçisi, "Orada yaşadığım acı gerçekten