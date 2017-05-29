 N’Doye’dan önemli katkı – Fotomaç – 29 Mayıs 2017
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    29 Mayıs 2017, Pazartesi
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    N’Doye’dan önemli katkı

    N’Doye’dan önemli katkı
    Performansı ile sürekli gündem olan N'Doye'un istatistikleri gayet iyi. Senegalli yıldız ligde forma giydiği son dokuz maçta yedi gole katkıda bulundu. N'Doye bu periyotta dört gol atarken, üç de asist yaptı. Fırtına ise son 9 maçta 13 kez fileleri havalandırdı.
    1. 29 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:55
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