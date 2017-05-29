N’Doye’dan önemli katkı

Performansı ile sürekli gündem olan N'Doye'un istatistikleri gayet iyi. Senegalli yıldız ligde forma giydiği son dokuz maçta yedi gole katkıda bulundu. N'Doye bu periyotta dört gol atarken, üç de asist yaptı. Fırtına ise son 9 maçta 13 kez fileleri havalandırdı.