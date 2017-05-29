Hakemlere çok sert tepki

Kadıköy'de oynanan ve 1-1 biten Fenerbahçe derbisinde Moussa Sow'un attığı golde 1 metre 12 cm'lik net bir ofsaytı kaçıran hakem triosuna öfke büyük. Bordomavili yönetim bu tür hataların Türkiye'de sıklıkla yaşandığına vurgu yaparken, Başkan Muharrem Usta ise sağduyu çağrısında bulundu. Ancak yine de hakem hatalarının bedelinin ağır olduğunu belirten Usta, "Futbol hatalar oyunu ama bazen bedeli ağır oluyor. Bugün sana, yarın ona, buna. Ne diyelim varsın olsun. Herkes gibi hakemler de hata yapar" diye konuştu.



SON 5 MAÇTA KAZANAMADI

Karadeniz ekibi, Fenerbahçe ile berabere kalırken, kötü giden bir seriyi de bitiremedi. Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'de beş maçtır kazanamıyor. Son 4 karşılaşmada 4 beraberlik, 1 de yenilgi alan Trabzonspor en son Ağustos-Ekim 2014'te üst üste beş maç kazanamamışlardı. Trabzonspor, ligde son olarak 22 Nisan'da Antalyaspor'u 3-0 mağlup etmişti.