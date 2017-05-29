Hakemlere çok sert tepki
SON 5 MAÇTA KAZANAMADI
Karadeniz ekibi, Fenerbahçe ile berabere kalırken, kötü giden bir seriyi de bitiremedi. Bordo-mavililer, Spor Toto Süper Lig'de beş maçtır kazanamıyor. Son 4 karşılaşmada 4 beraberlik, 1 de yenilgi alan Trabzonspor en son Ağustos-Ekim 2014'te üst üste beş maç kazanamamışlardı. Trabzonspor, ligde son olarak 22 Nisan'da Antalyaspor'u 3-0 mağlup etmişti.
- 29 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:12
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''Kalitemiz bu''
Toplam 44
Yorum
StArLoRd Bana göre oyuncular hocayı sattı senin söyleminden anca bu çıkar ki görünende o zannedersem hocanın sucu yokmu elbette var ama futbolcuların daha fazla var
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Trabzonspor’da Avrupa üzüntüsü
Toplam 5
Yorum
ne büyüksün Trabzonsporu kaale alıp buraya yorum yazma gereği duyduğuna göre sıradan bir anadolu klübünden fazlası olsa gerek.
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F.Bahçe bayrağına çirkin saldırı!
Toplam 8
Yorum
aasdasd1907 kaşınmayın yoksa seneye geliriz yeni stadınızıda basarız.....Sefa reis çarşıyı nasıl kovaladın Anlatsana kardeşlerineeeee!!! :))
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