 Galibiyeti kaçıran bizdik – Fotomaç – 29 Mayıs 2017
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    29 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Galibiyeti kaçıran bizdik

    Galibiyeti kaçıran bizdik
    Trabzonspor'un savunmacıları Uğur ile Pereira, İnstagram'dan yaptıkları paylaşımlarda, F.Bahçe derbisinde galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söylediler. Özellikle ikinci yarıda iyi oynadıklarına dikkat çeken Uğur, "İlk yarı sahadaki sanki biz değildik. Ama ikinci devre çok iyi mücadele edip galibiyeti kaçırdık. Tüm arkadaşlarımın ayağına sağlık" ifadelerine yer verdi. Pereira da 1 puandan daha fazlasını hak ettiklerine vurgu yaparak, "Ama futbol bu. Harika bir ikinci yarı geçirdik. Şimdi Bursa maçına odaklanalım" açıklamasını yaptı.
    1. 29 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:11
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