Dış sahada son 6 sezonun en iyisi

Fırtına bu sezon deplasmanda son yıllardaki en iyi performansını sergiledi. Dış sahada 28 puan toplayan bordo-mavili ekip, son 6 sezondaki en iyi deplasman performansına ulaştı. Karadeniz ekibi, 2010-2011'de dış sahada 42 puanla en başarılı dönemini geçirmişti. En son 17 Aralık 2016'da Başakşehir'e deplasmanda 1-0 yenilen Fırtına 162 gündür kaybetmiyor.



Geçen sezona 10 puan fark attı

Bordo-mavililer geçtiğimiz sezona 10 puan fark attı. Geçen yıl 33 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik aldı, 17 kez yenilirken, attığı 45 gole karşılık kalesinde ise 53 gol görmüş ve 12. sırada yer almıştı. Fırtına bu sezon aynı dönemde ise 14 galibiyet, 9 beraberlik elde etti, 10 defa mağlup oldu, 51 puan topladı ve 6. sırada yer alıyor.