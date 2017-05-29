 Dış sahada son 6 sezonun en iyisi – Fotomaç – 29 Mayıs 2017
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    29 Mayıs 2017, Pazartesi
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    Dış sahada son 6 sezonun en iyisi

    Dış sahada son 6 sezonun en iyisi
    Fırtına bu sezon deplasmanda son yıllardaki en iyi performansını sergiledi. Dış sahada 28 puan toplayan bordo-mavili ekip, son 6 sezondaki en iyi deplasman performansına ulaştı. Karadeniz ekibi, 2010-2011'de dış sahada 42 puanla en başarılı dönemini geçirmişti. En son 17 Aralık 2016'da Başakşehir'e deplasmanda 1-0 yenilen Fırtına 162 gündür kaybetmiyor.

    Geçen sezona 10 puan fark attı
    Bordo-mavililer geçtiğimiz sezona 10 puan fark attı. Geçen yıl 33 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik aldı, 17 kez yenilirken, attığı 45 gole karşılık kalesinde ise 53 gol görmüş ve 12. sırada yer almıştı. Fırtına bu sezon aynı dönemde ise 14 galibiyet, 9 beraberlik elde etti, 10 defa mağlup oldu, 51 puan topladı ve 6. sırada yer alıyor.
    1. 29 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:56
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