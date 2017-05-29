 Başarılı işler yapacağız – Fotomaç – 29 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Mayıs 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Başarılı işler yapacağız

    Başarılı işler yapacağız
    Karadeniz ekibinin orta saha oyuncusu Castillo, F.Bahçe derbisinde takımın en iyisiydi. Driplingleri, ara pasları, çalımları ve şut denemeleriyle F.Bahçe savunmasına zor anlar yaşatan Kolombiyalı, "Bu takım gelecek sezon çok önemli işlere imza atacak" diye konuştu.
    1. 29 Mayıs 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:55
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başarılı işler yapacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.