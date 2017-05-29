Başarılı işler yapacağız

Karadeniz ekibinin orta saha oyuncusu Castillo, F.Bahçe derbisinde takımın en iyisiydi. Driplingleri, ara pasları, çalımları ve şut denemeleriyle F.Bahçe savunmasına zor anlar yaşatan Kolombiyalı, "Bu takım gelecek sezon çok önemli işlere imza atacak" diye konuştu.