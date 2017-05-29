Avrupa hüznü
Trabzonspor, 13 sezonun ardından ilk defa üst üste 2 dönem Avrupa kupalarına katılma şansını kaçırdı
Hayal kırıklığı yaşıyoruz
Teknik direktör Ersun Yanal, kaybedilen Avrupa hedefi için üzgün olduğunu belirtti. Yanal, "İkinci yarıda yakaladığımız çıkış sonrası kendimize olan güvenimiz artmıştı. Başaracağımıza inanıyorduk ancak olmadı. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz" dedi.
- 29 Mayıs 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:18
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''Kalitemiz bu''
Toplam 44
Yorum
StArLoRd Bana göre oyuncular hocayı sattı senin söyleminden anca bu çıkar ki görünende o zannedersem hocanın sucu yokmu elbette var ama futbolcuların daha fazla var
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Trabzonspor’da Avrupa üzüntüsü
Toplam 5
Yorum
ne büyüksün Trabzonsporu kaale alıp buraya yorum yazma gereği duyduğuna göre sıradan bir anadolu klübünden fazlası olsa gerek.
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F.Bahçe bayrağına çirkin saldırı!
Toplam 8
Yorum
aasdasd1907 kaşınmayın yoksa seneye geliriz yeni stadınızıda basarız.....Sefa reis çarşıyı nasıl kovaladın Anlatsana kardeşlerineeeee!!! :))
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