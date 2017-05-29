Avrupa hüznü

Trabzonspor, 13 sezonun ardından ilk defa üst üste 2 dönem Avrupa kupalarına katılma şansını kaçırdı

F.Bahçe ile berabere kalarak Avrupa şansını kaybeden Fırtına'da moraller bozuk. Ligin ikinci yarısında yakaladığı çıkış sonrası bir anda iddialı konuma gelmesine rağmen son haftalarda düşüş yaşayan bordo-mavili ekip, beşinciliği Antalyaspor'a kaptırmıştı. Bordo-mavililer böylece iki sezon üst üste Avrupa kupalarına gitme başarısını gösterememiş oldu. Son olarak 2001-02, 2002-03 ve 2003-04 sezonlarında üst üste 3 dönem Avrupa'da yer alamayan Trabzonspor, böylelikle tam 13 sezon sonra ilk kez iki sezon üst üste Avrupa kupalarında mücadele edemeyecek



Hayal kırıklığı yaşıyoruz

Teknik direktör Ersun Yanal, kaybedilen Avrupa hedefi için üzgün olduğunu belirtti. Yanal, "İkinci yarıda yakaladığımız çıkış sonrası kendimize olan güvenimiz artmıştı. Başaracağımıza inanıyorduk ancak olmadı. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz" dedi.