 Yanal şaşırtmadı – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    Yanal şaşırtmadı

    Yanal şaşırtmadı
    Teknik Direktörü , Fenerbahçe karşısına beklenen kadroyla çıktı. Sakatlığı geçen Okay Yokuşlu'yu 11'de görevlendiren bordo-mavili çalıştırıcı, kart cezalısı olan Onazi'nin yerine ise Bero'ya görev verdi. Bu arada Karadeniz ekibinde Durica ise Yanal tarafından yedek kulübesinde oturtuldu. Durica 46. dakikada Okay'ın yerine oyuna girdi.
    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:24
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