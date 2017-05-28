Usta fena köpürdü
Haciz işlemi için menajerleri suçlayan Trabzonspor başkanı Usta, “Hırslarına yenilenler bunun cezasını fazlasıyla ödeyecekler” dedi.
İŞLERİNİ İYİ YAPMAMIŞLAR
Usta, haciz işleminin başta hukuk birimi olmak üzere kulüp çalışanlarının işlerini iyi yapmamasından kaynaklandığını belirterek şuyle konuştu: "Önümüzdeki yaz döneminde bu konuları ele alacağım." Muharrem Usta bazı kulüp çalışanlarının istifasını da istedi.
TRİBÜNDEN İZLEDİ
Başkan Usta, Fenerbahçe maçını tribünden takip etti. Başkanın durgun olduğu gözlendi.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:38
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Emre Mor'u ister misiniz?
Toplam 26
Yorum
Kartal Emre Mor ligi çalkalar bence 3 tane Bruma eder hele Beşiktaşta tadından yenmes bırak sal gitsin defansları paramparça eder iyiceyorarbitirir
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Eliaquim Mangala Kartal’a doğru
Toplam 22
Yorum
Kadir zaten top oynamaya gelmezlerki, eglenceye, Mangala gelirler
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Fenerbahçe - Trabzonspor | Canlı Anlatım
Toplam 6
Yorum
Ilk defa Ilk defa sunu soyluyorum insallah 5 yersin bu ne rezil bir takim toptan afamdan korkan ayakta uyuyan reziller
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