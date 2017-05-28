Usta fena köpürdü

Başkanı, menajer alacakları nedeniylekulübün müzesindeki kupalarahaciz işlemi başlatılmasına sert tepkigösterdi., "Hırslarına yenilmişler.kurumsallaşmasıiçin çalışmalar yapacaktık.Bu hamlemizi öne çekeceğiz" dedi.Usta, haciz işleminin başta hukuk birimi olmak üzere kulüp çalışanlarının işlerini iyi yapmamasından kaynaklandığını belirterek şuyle konuştu: "Önümüzdeki yaz döneminde bu konuları ele alacağım."Başkan Usta, Fenerbahçe maçını tribünden takip etti. Başkanın durgun olduğu gözlendi.