 Usta fena köpürdü – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    Usta fena köpürdü

    Usta fena köpürdü

    Haciz işlemi için menajerleri suçlayan başkanı Usta, “Hırslarına yenilenler bunun cezasını fazlasıyla ödeyecekler” dedi.

    Başkanı Muharrem Usta, menajer alacakları nedeniyle kulübün müzesindeki kupalara haciz işlemi başlatılmasına sert tepki gösterdi. Usta, "Hırslarına yenilmişler. Aklı hırsının önüne geçmiş olan menajerler bunun karşılığını fazlasıyla ödeyecekler. Trabzonspor'un kurumsallaşması için çalışmalar yapacaktık. Bu hamlemizi öne çekeceğiz" dedi.

    İŞLERİNİ İYİ YAPMAMIŞLAR
    Usta, haciz işleminin başta hukuk birimi olmak üzere kulüp çalışanlarının işlerini iyi yapmamasından kaynaklandığını belirterek şuyle konuştu: "Önümüzdeki yaz döneminde bu konuları ele alacağım." Muharrem Usta bazı kulüp çalışanlarının istifasını da istedi.

    TRİBÜNDEN İZLEDİ
    Başkan Usta, Fenerbahçe maçını tribünden takip etti. Başkanın durgun olduğu gözlendi.
    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:38
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