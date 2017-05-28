 U21’de gülen Trabzon – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    U21’de gülen Trabzon

    U21’de gülen Trabzon
    U21 Ligi'nde Trabzonspor, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan maçta kazanan bordo-mavili takım puanını 65'e çıkardı. Fenerbahçe ise bu yenilgiyle 70 puanda kaldı. U21 Ligi'nin son haftasında Trabzonspor, Bursa ile F.Bahçe ise deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak.
    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:38
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