U21’de gülen Trabzon

U21 Ligi'nde Trabzonspor, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti. Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan maçta kazanan bordo-mavili takım puanını 65'e çıkardı. Fenerbahçe ise bu yenilgiyle 70 puanda kaldı. U21 Ligi'nin son haftasında Trabzonspor, Bursa ile F.Bahçe ise deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak.