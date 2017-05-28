Trabzonspor geçtiğimiz sezondan farklı
Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun ilk ve ikinci yarılarında farklı bir grafik çizen Trabzonspor, geçtiğimiz sezondan değişik bir görüntü sergiledi. Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon 33 maçta 40 puan elde ederken, bu sezon ise aynı dönemde 51 puan topladı.
Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon oynadığı 33 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 17 mağlubiyet elde ederken, attığı 45 gole karşılık kalesinde ise 53 gol görmüştü. Bu periyotta 40 puan elde eden bordo-mavililer, 12. sırada kendisine yer bulmuştu.
Bu sezon baktığımızda Trabzonspor, aynı dönemde 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde etti. 51 puan toplayan bordo-mavililer, attığı 38 gole karşılık kalesinde 32 gol görerek 6. sırada yer aldı.
2017'de deplasmanda yenilmedi
Trabzonspor, ligde 2017 yılında deplasmanda oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmeyerek bir rekora imza attı. Bordo-mavililer, 2010-2011 sezonundaki 8 maçlık dış sahada yenilmezlik serisini, Fenerbahçe beraberliğiyle 9'a çıkardı. Karadeniz ekibi, 9 deplasman maçında art arda yenilmeyerek 2010-2011 sezonundaki başarısını geride bıraktı. Söz konusu maçlarda Karadeniz ekibi, 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.
Avrupa hayal oldu
Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalmasının ardından Avrupa defterini de ligin bitimine 1 hafta kala kapadı. Ligi 5. sırada bitirme şansını kaçıran bordo-mavililer, bu sezon yine Avrupa Kupalarında yer almayacak. Ersun Yanal'ın takımı, geçtiğimiz sezon da Avrupa'ya gidememişti.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:02
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Haftaya şov başlayacak
Toplam 15
Yorum
Astor Mertazecker dun arsenal chealsea macinda oynadi;Alman disiplinli uzun boylu
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Haftaya şov başlayacak
Toplam 15
Yorum
MERT önce hoca lazım sonra gelecek olan bu takımı ben kurmadım dedirtmemek için tecrübesiz olanın acilen gönderilip tecrübeli bir hoca gelmesi
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Castillo fırtınası
Toplam 3
Yorum
galata Ersun futboldan anlasa N,Doye degil Rodeliga oynatir
Trabzonspor geçtiğimiz sezondan farklı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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