 Trabzonspor geçtiğimiz sezondan farklı – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    Trabzonspor geçtiğimiz sezondan farklı

    Trabzonspor geçtiğimiz sezondan farklı

    Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun ilk ve ikinci yarılarında farklı bir grafik çizen Trabzonspor, geçtiğimiz sezondan değişik bir görüntü sergiledi. Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon 33 maçta 40 puan elde ederken, bu sezon ise aynı dönemde 51 puan topladı.

    Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, puanını 51'e çıkarttı. Antalyaspor'un 55 puana ulaşmasıyla Avrupa Kupalarına katılma umutlarını başka bir bahara bırakan Trabzonspor, geçtiğimiz sezondan farklı bir görüntü sergiledi.
    Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon oynadığı 33 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 17 mağlubiyet elde ederken, attığı 45 gole karşılık kalesinde ise 53 gol görmüştü. Bu periyotta 40 puan elde eden bordo-mavililer, 12. sırada kendisine yer bulmuştu.

    Bu sezon baktığımızda Trabzonspor, aynı dönemde 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde etti. 51 puan toplayan bordo-mavililer, attığı 38 gole karşılık kalesinde 32 gol görerek 6. sırada yer aldı.

    2017'de deplasmanda yenilmedi
    Trabzonspor, ligde 2017 yılında deplasmanda oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmeyerek bir rekora imza attı. Bordo-mavililer, 2010-2011 sezonundaki 8 maçlık dış sahada yenilmezlik serisini, Fenerbahçe beraberliğiyle 9'a çıkardı. Karadeniz ekibi, 9 deplasman maçında art arda yenilmeyerek 2010-2011 sezonundaki başarısını geride bıraktı. Söz konusu maçlarda Karadeniz ekibi, 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.

    Avrupa hayal oldu
    Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalmasının ardından Avrupa defterini de ligin bitimine 1 hafta kala kapadı. Ligi 5. sırada bitirme şansını kaçıran bordo-mavililer, bu sezon yine Avrupa Kupalarında yer almayacak. Ersun Yanal'ın takımı, geçtiğimiz sezon da Avrupa'ya gidememişti.
    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 15:02
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