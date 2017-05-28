Önce kan içinde kaldı sonra oyundan çıktı

Maçın 14. dakikasında Trabzonspor'un kalecisi Onur, karşı karşıya Emenike'ye gol şansı vermedi.

Ancak Nijeryalı forvetin bacağına basması nedeniyle acı içerisinde yere yığıldı. Sağ baldırında derin bir yarık oluşan tecrübeli file bekçisi karşılaşmaya sekerek devam ederken, devre arasında yapılan kontrolünde ise oyuna devam edemeyeceğine karar verilince Esteban yerine maça dahil oldu.