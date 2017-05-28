 Önce kan içinde kaldı sonra oyundan çıktı – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Mayıs 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Önce kan içinde kaldı sonra oyundan çıktı

    Önce kan içinde kaldı sonra oyundan çıktı

    Maçın 14. dakikasında 'un kalecisi Onur, karşı karşıya Emenike'ye gol şansı vermedi.

    Ancak Nijeryalı forvetin bacağına basması nedeniyle acı içerisinde yere yığıldı. Sağ baldırında derin bir yarık oluşan tecrübeli file bekçisi karşılaşmaya sekerek devam ederken, devre arasında yapılan kontrolünde ise oyuna devam edemeyeceğine karar verilince Esteban yerine maça dahil oldu.
    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Önce kan içinde kaldı sonra oyundan çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.