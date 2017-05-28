Olcay Şahan: Beraberliğe sevinmişlerdir

Trabzonspor'un deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Olcay Şahan çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Olcay Şahan, Fenerbahçe'nin golünde ofsayt olduğunu belirterek, "İlk gol kaç santim ofsayt ya da kaç metre. Üzgünüz ancak belki başkaları 1 puan aldığı için mutludur" dedi.