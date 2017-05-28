 Olcay Şahan: Beraberliğe sevinmişlerdir – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    : Beraberliğe sevinmişlerdir

    Olcay Şahan: Beraberliğe sevinmişlerdir

    Trabzonspor'un başarılı futbolcusu , Fenerbahçe maçı sonrası imalı ifadeler kullandı.

    Trabzonspor'un deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

    Olcay Şahan, Fenerbahçe'nin golünde ofsayt olduğunu belirterek, "İlk gol kaç santim ofsayt ya da kaç metre. Üzgünüz ancak belki başkaları 1 puan aldığı için mutludur" dedi.

    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:31
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