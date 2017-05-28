Olcay Şahan: Beraberliğe sevinmişlerdir
Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Olcay Şahan, Fenerbahçe maçı sonrası imalı ifadeler kullandı.
Trabzonspor'un deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Olcay Şahan çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Olcay Şahan, Fenerbahçe'nin golünde ofsayt olduğunu belirterek, "İlk gol kaç santim ofsayt ya da kaç metre. Üzgünüz ancak belki başkaları 1 puan aldığı için mutludur" dedi.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:31
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Emre Mor'u ister misiniz?
Toplam 26
Yorum
Kartal Emre Mor ligi çalkalar bence 3 tane Bruma eder hele Beşiktaşta tadından yenmes bırak sal gitsin defansları paramparça eder iyiceyorarbitirir
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Eliaquim Mangala Kartal’a doğru
Toplam 22
Yorum
Kadir zaten top oynamaya gelmezlerki, eglenceye, Mangala gelirler
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Fenerbahçe - Trabzonspor | Canlı Anlatım
Toplam 6
Yorum
Ilk defa Ilk defa sunu soyluyorum insallah 5 yersin bu ne rezil bir takim toptan afamdan korkan ayakta uyuyan reziller
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