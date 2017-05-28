 Kaleye Want teklifi – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    Kaleye Want teklifi

    Kaleye Want teklifi
    Trabzon'un kaleci transferi için Van der Want ile ilgilendiği iddia edildi. Hollandalı kalecinin menajeri, Trabzonspor'un kendisinden bilgi istediğini ifade etti. Stoper Evgen Khacheridi de bordo- mavili takıma önerildi.
    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:38
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