Geleceğe bakacağız
İkinci yarıda maçı koparabilirdik ama olmadı. Yeni sezon bizim 50’inci yılımız. Herkes şampiyonluk ister. Bunun için doğru kadro kurmak çok önemli.
Yanal, "İki takım da bazen birbirlerine üstünlük kurdu. Biz ikinci yarıda iyiydik. Bu devrede beraberliği bulduk. Galibiyet golünü de atmalıydık ama olmadı. Maçın gerginlikten uzak olması beni mutlu etti" açıklamasını yaptı.
Yanal, Trabzonspor olarak geleceğe bakacaklarını ifade ederek, "Yeni sezon bizim 50'inci yılımız olacak. Herkes şampiyonluk ister. Ancak önce takım kurmalıyız. Bunun için önümüzde bu sezonki son maç olan Bursaspor karşılaşması var. Geleceğin planlamasını yapıyoruz. Her maç bize fikir veriyor. Doğru kadrolar oluşturmak çok önemli" diye konuştu.
YANAL MEMNUN OLDU
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, başkan Muharrem Usta'nın kendisi için söylediği, "Takımın başında Yanal var. Biz bir iş planı yaptık. Yolumuza da Ersun Yanal hocayla devam edeceğiz" sözlerini memnuniyetle karşıladığı ifade edildi.
- 28 Mayıs 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:37
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Emre Mor'u ister misiniz?
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Kartal Emre Mor ligi çalkalar bence 3 tane Bruma eder hele Beşiktaşta tadından yenmes bırak sal gitsin defansları paramparça eder iyiceyorarbitirir
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Eliaquim Mangala Kartal’a doğru
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Kadir zaten top oynamaya gelmezlerki, eglenceye, Mangala gelirler
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Toplam 6
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Ilk defa Ilk defa sunu soyluyorum insallah 5 yersin bu ne rezil bir takim toptan afamdan korkan ayakta uyuyan reziller
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