 Castillo fırtınası – Fotomaç – 28 Mayıs 2017
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    28 Mayıs 2017, Pazar
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    Castillo fırtınası

    Castillo fırtınası
    Trabzonspor'da maçın en iyisi 'ydu. Kolombiyalı futbolcu, driplingleri, ara pasları, çalımları ve şut denemeleriyle Fenerbahçe savunmasına zor anlar yaşattı. Sarı-lacivertlilerin durdurmakta güçlük çektiği genç oyuncu gol bulamasa da futbolu ve çalışkanlığı ile tam not aldı.
    1. 28 Mayıs 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:26
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