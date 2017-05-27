 Olcay’ı eşi, minik bebeği ve babası karşıladı – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    Olcay’ı eşi, minik bebeği ve babası karşıladı

    Olcay’ı eşi, minik bebeği ve babası karşıladı
    Bordo-mavili kafile ile İstanbul'a gelen 'ı havalimanında eşi, minik bebeği, babası ve halası karşıladı. Kafileden ayrı olarak eşi ile havalimanından ayrılan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, gece takımın kamp yaptığı otele giderek arkadaşlarına katıldı. Bu arada takımı karşılayan taraftarlar, Ersun Yanal ve kaptan Onur'a çiçek verdi.
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:06
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