“İki takım için de kötü geçen bir sezon”
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, 1-1 biten Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada “Her iki takım için de bu sezon beklentilerin altında kaldı” ifadelerini kullandı.
"ÇOK FARKLI İKİ KARAKTER"
Trabzonspor'un bu sezon ilk yarıda 18 puan topladığını söyleyen Yanal, "Buna karşın sezonun ikinci yarısında en çok puan toplayan ikinci takım durumundayız. Çok farklı iki karakter" dedi.
Transfer için de konuşan Yanal, "Transfer için çaba sarf ettiğimiz oyuncular var, altyapıdan kazanmaya çalıştığımız oyuncular da var ama onlar için henüz erken. Belki bir sonraki yıl olabilir. Bunlar oluşmuş ve kadrolaşmış bir takımın hedefleridir ancak şu anda oluşmuş ve kadrolaşmış bir takım yok" dedi.
Şenol Güneş'in adının Trabzonspor'la anılmasıyla ilgili olarak bir sorunun sorulması üzerine Ersun Yanal, "Bu sorunun muhatabı ben değilim, bu soruyu muhatabına sorun" diyerek basın toplantısını tamamladı.
- 27 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:22
-
Emre Mor'u ister misiniz?
Toplam 26
Yorum
Kartal Emre Mor ligi çalkalar bence 3 tane Bruma eder hele Beşiktaşta tadından yenmes bırak sal gitsin defansları paramparça eder iyiceyorarbitirir
-
Eliaquim Mangala Kartal’a doğru
Toplam 22
Yorum
Kadir zaten top oynamaya gelmezlerki, eglenceye, Mangala gelirler
-
Fenerbahçe - Trabzonspor | Canlı Anlatım
Toplam 6
Yorum
Ilk defa Ilk defa sunu soyluyorum insallah 5 yersin bu ne rezil bir takim toptan afamdan korkan ayakta uyuyan reziller
“İki takım için de kötü geçen bir sezon” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.