“İki takım için de kötü geçen bir sezon”









Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, 1-1 biten Fenerbahçe karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada “Her iki takım için de bu sezon beklentilerin altında kaldı” ifadelerini kullandı.



"ÇOK FARKLI İKİ KARAKTER"

Trabzonspor'un bu sezon ilk yarıda 18 puan topladığını söyleyen Yanal, "Buna karşın sezonun ikinci yarısında en çok puan toplayan ikinci takım durumundayız. Çok farklı iki karakter" dedi.



Transfer için de konuşan Yanal, "Transfer için çaba sarf ettiğimiz oyuncular var, altyapıdan kazanmaya çalıştığımız oyuncular da var ama onlar için henüz erken. Belki bir sonraki yıl olabilir. Bunlar oluşmuş ve kadrolaşmış bir takımın hedefleridir ancak şu anda oluşmuş ve kadrolaşmış bir takım yok" dedi.



Şenol Güneş'in adının Trabzonspor'la anılmasıyla ilgili olarak bir sorunun sorulması üzerine Ersun Yanal, "Bu sorunun muhatabı ben değilim, bu soruyu muhatabına sorun" diyerek basın toplantısını tamamladı. Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrılan Trabzonspor 'da Teknik Direktör Ersun Yanal , maç sonunda düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Bu sezon iki takım için de beklentilerin karşılanmadığını söyleyen Yanal, "Bizim açımızdan oldukça zorlu bir durumun içinden çıkıyoruz. Birçok imkanı kullanamayan, devre arasında bazı takviyelerle güçlenmeye çalışan, sezon başı kampında da oyuncu durumda zorluk çeken bir sezon geçiyoruz. Rakibimiz bu sezon beklentilerin çok daha altında kaldı. Bugün ilk yarıda Fenerbahçe, ikinci yarıda biz daha etkili oynadık. Biz en azından nelere sahip olduğumuzu ve neler yapabileceğimizi gördük. Önümüzdeki sezonun hazırlıkları son hızıyla devam edecek" ifadelerini kullandı.Trabzonspor'un bu sezon ilk yarıda 18 puan topladığını söyleyen Yanal, "Buna karşın sezonun ikinci yarısında en çok puan toplayan ikinci takım durumundayız. Çok farklı iki karakter" dedi.Transfer için de konuşan Yanal, "Transfer için çaba sarf ettiğimiz oyuncular var, altyapıdan kazanmaya çalıştığımız oyuncular da var ama onlar için henüz erken. Belki bir sonraki yıl olabilir. Bunlar oluşmuş ve kadrolaşmış bir takımın hedefleridir ancak şu anda oluşmuş ve kadrolaşmış bir takım yok" dedi.Şenol Güneş'in adının Trabzonspor'la anılmasıyla ilgili olarak bir sorunun sorulması üzerine Ersun Yanal, "Bu sorunun muhatabı ben değilim, bu soruyu muhatabına sorun" diyerek basın toplantısını tamamladı. 27 Mayıs 2017, Cumartesi Güncelleme: 22:22 Etiketler: Ersun Yanal, Trabzonspor







