 Ersun Yanal'a Şenol Güneş sorusu – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    'a Şenol Güneş sorusu

    Ersun Yanal'a Şenol Güneş sorusu

    Trabzonspor Teknik Direktörü , Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yle 1-1 berabere kaldıkları maçın ikinci yarısında iyi oynadıklarını söyledi.

    Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yanal, her iki takım için de sezonun beklentilerin dışında geliştiğini aktararak, "Oldukça zorlu bir tünelin içinden çıkıyoruz. Transfer yapmakta zorlandık, devre arası birkaç takviyeyle takımı toparlamaya çalıştık. İki takım arasında sonuç önemli değildi. İlk yarı Fenerbahçe iyi oynadı, ikinci yarı biz daha iyi oynadık. Önümüzdeki sezonun hazırlığını uzun zamandır yapıyoruz." diye konuştu.

    Fenerbahçe'nin durumuyla ilgili Trabzonspor'un teknik direktörü olduğunu için yorum yapamayacağını aktaran Yanal, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in bordo-mavili takımla adının anılmasıyla ilgili gelen bir soruya ise, "Bu sorulara ben muhattap değilim. Muhattabına sorun." diyerek basın toplantısını bitirdi.

    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:09
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