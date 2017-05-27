Ersun Yanal'a Şenol Güneş sorusu
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yle 1-1 berabere kaldıkları maçın ikinci yarısında iyi oynadıklarını söyledi.
Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yanal, her iki takım için de sezonun beklentilerin dışında geliştiğini aktararak, "Oldukça zorlu bir tünelin içinden çıkıyoruz. Transfer yapmakta zorlandık, devre arası birkaç takviyeyle takımı toparlamaya çalıştık. İki takım arasında sonuç önemli değildi. İlk yarı Fenerbahçe iyi oynadı, ikinci yarı biz daha iyi oynadık. Önümüzdeki sezonun hazırlığını uzun zamandır yapıyoruz." diye konuştu.
Fenerbahçe'nin durumuyla ilgili Trabzonspor'un teknik direktörü olduğunu için yorum yapamayacağını aktaran Yanal, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in bordo-mavili takımla adının anılmasıyla ilgili gelen bir soruya ise, "Bu sorulara ben muhattap değilim. Muhattabına sorun." diyerek basın toplantısını bitirdi.
- 27 Mayıs 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:09
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Emre Mor'u ister misiniz?
Toplam 26
Yorum
Kartal Emre Mor ligi çalkalar bence 3 tane Bruma eder hele Beşiktaşta tadından yenmes bırak sal gitsin defansları paramparça eder iyiceyorarbitirir
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Eliaquim Mangala Kartal’a doğru
Toplam 22
Yorum
Kadir zaten top oynamaya gelmezlerki, eglenceye, Mangala gelirler
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Fenerbahçe - Trabzonspor | Canlı Anlatım
Toplam 6
Yorum
Ilk defa Ilk defa sunu soyluyorum insallah 5 yersin bu ne rezil bir takim toptan afamdan korkan ayakta uyuyan reziller
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