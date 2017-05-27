Avrupa hayali bitti

Bordo-mavili takım, 5. sıradaki Antalyaspor'un 4 puan gerisine düştü. Avrupa kupalarına gitmek için 5. sırayı elde ederek, Ziraat Türkiye Kupası'nı Medipol Başakşehir'in kazanmasını bekleyen bordo-mavililer, Süper Lig'i 5. sırada bitirme şansını İstanbul'da bıraktı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yle 1-1 berabere kalmasına rağmen galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.

Ülker Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısını Moussa Sow'un golüyle yenik kapatan bordo-mavililer, ikinci devrede Matus Bero'nun golüyle sahadan 1 puanla ayrıldı.

Ligin ikinci yarısına çok iyi başlayan bordo-mavililer, son 5 maçta ise taraftarlarını üzdü. Son galibiyetini 22 Nisan'da Antalyaspor deplasmanında 3-0'lık skorla alan bordo-mavililer, daha sonraki 5 müsabakada 4 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı.



- 14 yıl sonra ilk

Trabzonspor, 14 yıl sonra ilk kez üst üste 2 sezon Avrupa kupalarında yer alamayacak.

Bu sezon Avrupa'ya gidemeyen bordo-mavililer, uluslararası arenada 2017-2018 sezonunda da olamayacak.

Son olarak 2000-2003 yılları arasında 3 sezon Avrupa'da yer alamayan Trabzonspor, 14 yıl sonra üst üste 2 sezon Avrupa'dan uzak kalmış oldu.

- Deplasman serisi devam ediyor

Trabzonspor'un 2017 yılında yakaladığı deplasmandaki namağlup serisi devam etti.

Trabzonspor, sahadan 1 puanla ayrılarak dış sahadaki yenilmezlik serisini ligde 9 maça çıkararak, 2010-2011 sezonunki 8 maçlık serisini geride bıraktı.

Bordo-mavililer, son 9 lig maçında deplasmanda 6 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

Trabzonspor, 2017 yılında hiç deplasman maçı kaybetmedi.

- Onur devam edemedi

Trabzonspor kalecisi Onur Kıvrak maçın 14. dakikasında sakatlık geçirdi.

Fenerbahçeli Emmanuel Emenike'yle girdiği bir mücadelede sarı-lacivertli futbolcunun ayağı Onur'un bacağına isabet etti. Onur'un bacağında yara meydana gelirken, tecrübeli kaleci tedavisinden sonra maça devam edebildi.

Sakatlığına rağmen devam eden Onur, ikinci yarının başında yerini Esteban Alvarado'ya bıraktı.

Öte yandan sakatlık pozisyondan dolayı devre arasında hakeme tepki gösteren Onur, Fenerbahçeli taraftarlarla da kısa süreli bir gerginlik yaşadıktan sonra soyunma odasına girdi.

- Olcay Şahan ve Bero cezalı duruma düştü

Trabzonspor'da Olcay Şahan ve Bero, sarı kart cezalısı durumuna düştü.

İki futbolcu da gördükleri sarı kart nedeniyle ligin son haftasındaki Bursaspor karşılaşmasında oynayamayacak.