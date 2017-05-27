 4 futbolcu sarı kart sınırında – Fotomaç – 27 Mayıs 2017
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    27 Mayıs 2017, Cumartesi
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    4 futbolcu sarı kart sınırında

    4 futbolcu sarı kart sınırında
    Fenerbahçe karşılaşması öncesi 'da 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bordo-mavili takımda 3'er sarı kartı bulunan Mustafa Akbaş, Aytaç Kara, Matus Bero ve Hugo Rodallega, bugün oynanacak derbide sarı kart görmeleri durumunda Süper Lig'in son haftasındaki Bursaspor maçında görev alamayacak.
    1. 27 Mayıs 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:04
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