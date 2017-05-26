Yolcular netleşiyor!

Gelecek sezon kadroya en az 4-5 takviye olacak. FFP kurallarına katılmamak için eldeki bazı isimlerle mecburen yollar ayrılacak. Bu oyuncuların kim olacağı netleşiyor. Sızan bilgilere göre Zeki Yavru, Mustafa Akbaş teklif gelirse gönderilecek. Aytaç'ın Akhisar ile temasta olduğu öğrenildi. Ibanez ile N'Doye'a da 'kulüp bulun' denilecek.