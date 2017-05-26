Yeni gözdesi 18’lik Ayberk

Teknik direktör Ersun Yanal'ın altyapıdan yeni gözdesi Ayberk Kardaş. Tecrübeli hoca, 18 yaşındaki savunma oyuncusunu yakından takip ediyor. Zaman zaman A takım antrenmanlarına da dahil edilen Ayberk, bu sezon Pendikspor'dan altyapıya alındı. 1.95 boyu ile dikkat çeken Kardaş, U19 takımında 5, U21 takımında ise 4 maçta görev aldı, 1 de gol kaydetti.