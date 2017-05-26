 Yeni gözdesi 18’lik Ayberk – Fotomaç – 26 Mayıs 2017
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    26 Mayıs 2017, Cuma
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    Yeni gözdesi 18’lik Ayberk

    Yeni gözdesi 18’lik Ayberk
    Teknik direktör Ersun Yanal'ın altyapıdan yeni gözdesi Ayberk Kardaş. Tecrübeli hoca, 18 yaşındaki savunma oyuncusunu yakından takip ediyor. Zaman zaman A takım antrenmanlarına da dahil edilen Ayberk, bu sezon Pendikspor'dan altyapıya alındı. 1.95 boyu ile dikkat çeken Kardaş, U19 takımında 5, U21 takımında ise 4 maçta görev aldı, 1 de gol kaydetti.
    1. 26 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:28
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