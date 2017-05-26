 Yeni formalar kesinleşmedi – Fotomaç – 26 Mayıs 2017
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    26 Mayıs 2017, Cuma
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    Yeni formalar kesinleşmedi

    Yeni formalar kesinleşmedi
    Yeni sezon formalarının tasarımları internete düştü. TS Clublar'dan sorumlu Mehmet Yiğit Alp, paylaşılan beyaz forma için, "O forma demolardan biri. Üzerinde çalışıyoruz. Zaten klasik çubuklu belli. Biz diğerlerini seçiyoruz" açıklamasını yaptı. Alp, TS Clublar'da satışların iyi gittiğini de belirterek, "İstanbul'da Anadolu yakasına da mağaza açacağız" dedi.
    1. 26 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:36
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