 UEFA kriterlerine uyacağız – Fotomaç – 26 Mayıs 2017
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    26 Mayıs 2017, Cuma
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    UEFA kriterlerine uyacağız

    UEFA kriterlerine uyacağız
    Başkan yardımcısı Mehmet Yiğit Alp, transfer çalışmalarının teknik direktör Ersun Yanal'ın istekleri doğrultusunda devam ettiğini bildirdi. Mehmet Yiğit Alp, "UEFA kriterlerimiz var. Onları mutlaka uygulayacağız. Ersun hocanın raporu doğrultusunda transfer komitesi çalışıyor. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum. O kadar iyi çalışıyorlar ki isimleri bize de vermiyorlar" diye konuştu
    1. 26 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:42
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